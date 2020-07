Dai social tutti concordi:” Under non serve!”

I tifosi del Napoli non sono particolarmente felici nel leggere di Cengiz Under accostato al Napoli. Sulla nostra pagina social tanti i messaggi negativi, le persone non lo apprezzano, vorrebbero altri colpo. Aiden scrive: “Bocciato per la discontinuità e soprattutto la testa visti i comportamenti”. Alfonso: “Fa una gara buona su 10…non mi convince proprio”. Rosario: “Alti e bassi, altra scommessa, ma quante dobbiamo vincerne?”. Diego: “Meglio Insigne jr”. Fabio più felice: “Se non fosse che è rotto, sarebbe un ottimo acquisto…!”.