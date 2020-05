Dagli adenovirus delle scimmie la speranza nella lotta al CV19

Il centro studi CT0 Reithera Castello Romano RM ha messo in atto un vaccino che potrebbe salvare l’umanità dal CV19. Lo afferma a Tgr Leonardo il dottore Colloca che dice che lui ed il suo staff avrebbe scoperto alcune caratteristiche che rendono questi ceppo specifico del virus di Adenovirus provenienti dal Gorilla più potenti di altri. Gli Adenovirus di scimmia pur essendo simili a quelli umani non sono mai stati considerati come importanti nella risposta immunitaria di conseguenza il vaccino è più potente. Questi virus animali, in definitiva, non vengono intercettati e passano più facilmente attraverso le cellule.Qui innescano la risposta immunitaria contro la proteina Spike. Il vettore del virus, una volta iniettato nel muscolo, è in grado di entrare nelle cellule e di dirigere la proteina Spike del COVID 19. Di conseguenza sarà riconosciuta come tale e determinerà una produzione di anticorpi e speriamo protettiva. L’arpione del Cv19, la proteina Spike, è quella che lo identifica ed è la regione meno soggetta a mutazione nel tempo, identifica l’ Adenovirus di scimmia e quindi è il bersaglio ideale per un vaccino. Il dott Colloca conclude che si stanno accumulando dei dati che confermano che la sua variabilità è molto bassa. Il vettore che dovrebbe permettere al virus di entrare nella cellula umana sarà al momento in produzione. Stanno iniziando le sperimentazioni sugli animali. La prova sull’uomo sarà fatta a luglio.