Da Sarrismo a Sarricet: Che fine è fatt Mauri”!

La Juve viene eliminata e il sarrismo si trasforma in sarricet.

Ecco la sentenza che viene dall’Aliamz stadium di Torino. La Juve viene eliminata dal Lione del ex romanista Garcia. La partita ha molte facce ma quella più cupa è di maestro sconfitta Sarri.

La squadra francese già al 8′ con Aouar. cerca il goal ma il portiere bianconero devia in angolo. La svolta della partita capita quando Bernardeschi compie un fallo su Aouar.,l’arbitro assegna il rigore.

Batte Dempay ed è goal. La Juve cerca di pareggiare già con lo stesso Bernardeschi che fa una bell’azione sulla fascia destra ma arrivato davanti al portiere lo dribbla ma Marcello salva in angolo.

Ci prova Ronaldo con una punizione ma il portiere del Lione è insuperabile.

Al 42′ la Juve ha usufruito di un rigore molto generoso dopo che Dempay prende a detta dell’arbitro il pallone di mano. Batte Ronaldo ed è goal.

Nel secondo tempo la Juve si butta all’arrembaggio per trovare i due goal. Il Lione si sa difendere e in maniera sornione si riporta in avanti.

La Juve si aggrappa solo a Ronaldo visto che il gioco di Sarri è poca roba. Non è nè carne nè pesce. Un gioco sterile e sonnolento.

Ormai anche i neonati sanno come gioca questo mago di Filigne Valdarno. Ronaldo si ricorda di essere un buon giocatore e con un tiro da lontano raddoppia.

Partita squallida da questo momento Il Lione con Dembelè fa salire la squadra. La Juve fino alla fine gioca in maniera mono tattica e monocorde

Al triplice fischio nel silenzio dell’Alianz Stadium si ode solo il ruggito del Lione che batte la Juve. Per Sarri l’ultimo atto di una stagione fallimentare.

Sconfitta in coppa Italia contro il Napoli, sconfitta in supercoppa italiana, eliminazione in Champions League. Se non avesse vinto uno scudetto falsato era meglio che cambiava sport.

Dal Sarrismo al Sarricett , Mauri i che fine ca è fatt.