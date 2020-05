Da Roma un’altra speranza nella lotta al CV19

Oltre all’ IBM di Pomezia, al centro Reithera a Roma c’è un altro centro dove si sta cercando di trovare un vaccino che possa difendere l’organismo umano dal CV19. Il terzo centro del Lazio è il centro TAKIS. In questo centro, a detta dell’amministratore delegato Aurisicchio, si starebbe per preparare in vaccino contro il CV19. Aurisicchio afferma che tuti e tre i centri presentano una piattaforma genetica, Mentre il centro Reithera del dottore Colloca utilizza un vettore virale , quello di scimmia Il vaccino del centro TAKIS utilizza il materiale genetico del DNA che codifica per la proteina Spike e che una volta iniettato nel muscolo dopo una breve scossa elettrica paragonabile all’elettromiografia si può produrre la protreina Spike e quindi una risposta immunitaria.Le due tecnologie possono collaborare ma dopo. L’idea dell’OMS è quella che per l’influenza ci saranno più vaccini per ognuno dei quali sarà valutata l’efficacia.