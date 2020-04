Da Oxford un vaccino anti Covid -19 per settembre

La pandemia da Coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo e ci sarebbero circa 150 studi in corso per trovare rapidamente un vaccino. L’ultimo studio è quello dell’Università di Oxford, secondo il quale ci sono tante certezze sul funzionamento. “Abbiamo al momento l’80% di possibilità che funzioni. Sono fiduciosa, il vaccino può essere pronto per settembre”, riferisce Sarah Gilbert, a capo della squadra di ricerca inglese.