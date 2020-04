Da giovedì iniziano i vaccini sull’uomo a Oxford

I maggiori team di esperti stanno lavorando per trovare il prima possibile un vaccino sul COVID-19. Matt Hancock, Ministro della salute britannica, ha voluto aggiornare in conferenza stampa i progressi portati avanti dal team di Oxford sul vaccino: “Sarà sperimentato sulle persone da questo giovedì. Al progetto andranno 20 milioni di sterline per accelerare gli studi, e altre 22 milioni andranno all’Imperial per sostenere la loro fase due nei test. Sviluppare un vaccino è una scienza incerta ma i due progetti di sviluppo stanno facendo rapidi progressi“