Da erede di Zoff a panchinaro, l’anno strano di Meret

Svolgere il ruolo del portiere è difficile e speciale, ma farlo a Napoli diviene impossibile. Prendete il caso di Meret. Giovane di belle speranze che rappresenta il futuro dei portieri non solo a Napoli ma anche in Italia. Le sue doti gli sono riconosciuti da tutti i critici ed i tifosi ma anche i suoi orrori sono evidenti. In questo campionato il portiere dalla faccia di chirichetto si è reso protagonista di grandi interventi. Come non dimenticare le notti europee di Salisburgo e di Liverpool dove il buon Meret chiuse praticamente la saracinesca evitando un ‘imbarcata di goal. Nella stessa stagione però si è reso protagonista di alcuni scivoloni che sono costati al Napoli la perdita di qualche partita o nella migliore delle ipotesi un pareggio. Le sue colpe contro Atalanta, Sassuolo e Inter hanno fatto perdere, ma non solo i suoi errori, quattro punti che avrebbero potuto allievare la classifica azzurra già povera di punti. Nel passaggio di consegne tra Ancelotti, che per lui era un padre calcistico, e Gattuso chi ci ha rimesso il posto è stato proprio lui, l’Antidivo Meret. Infatti le sue insicurezze giovanili sono emerse tutte all ’improvviso e gli sono costati il posto. Il titolare è diventato Ospina che ha esordito quest’anno con una follia pura che ha portato il goal della Lazio e l ’ennesima sconfitta degli azzurri. Ora è in atto il ballottaggio tra i due portieri. Ospina è diventato il preferito di Gattuso che cerca di smascherare questa sua scelta tirando in ballo la capacità tecniche del portiere colombiano. Nulla contro Ospina ma in questi casi si rischia di bruciare la stagione di un giocatore che al netto comunque ha fatto bene. La sua insicurezza ed i suoi errori sono fisiologici di un ‘età particolare in cui sbagliare è normale. Grandi portieri prima di diventare tali hanno alla stessa età di Meret compiuto anche loro errori ed orrori. Uno su tutti il grande Dino Zoff. Il portierone d’Italia quando era giovane in una partita con la maglia del Napoli si rese protagonista di un liscio che determinò un goal. Dopo questo avvenimento infausto per un portiere il maestro Pacileo ebbe a scrivere queste parole:” A Zoff gli dovremmo cambiare cognome. D’ora in poi sostituiremo la Z con la L e lo chiameremo Loff” un modo elegante per segnalare l’errore del portiere. Sbagliato è da parte di Gattuso insistere su Ospina, sarebbe opportuno riproporre Meret affidandogli le chiavi della porta azzurra per permettergli di riscattarsi. È da cattivi non permettere al ragazzo di prepararsi ad un appuntamento così importante come gli Europei