Da Berna arriva il vaccino anti Covid -19

Un team di ricercatori dell’università di Berna spera di essere il primo a produrre il vaccino contro il coronavirus”. Lo riporta il sito Swissinfo.ch, riferendo che secondo gli scienziati “la popolazione elvetica potrebbe essere vaccinata da ottobre”.

“La possibilità di successo è realistica”, ha affermato Martin Bachmann, professore di immunologia dell’università nel corso di una conferenza online con l’associazione della stampa delle Nazioni Unite.

“La Svizzera ha una tradizione di pragmatismo ed è pronta a trovare un compromesso se serve a ottenere più in fretta un vaccino”, ha aggiunto, spiegando che l’accelerazione dei tempi può essere almeno in parte spiegata dal procedimento, che potenzialmente facilita la produzione. L’equivalente di 200 litri di fermento batterico, che serve per le iniezioni, potrebbe servire per 10-20 milioni di dosi.