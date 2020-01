D.G Mainz:”Nessun contatto con Giuntoli per Mateta.”

D.G Mainz:”Nessun contatto tra il Napoli e Mateta.”

Jean-Philippe Mateta (22) è uno dei nomi accostati al Napoli per rinforzare l’attacco a disposizione di Rino Gattuso. Il Mainz, detentore del cartellino, non sembra però intenzionato a lasciar partire il suo attaccante. A conferma di ciò sono arrivate le parole di Rouven Schroder, direttore sportivo della squadra tedesca: “Non abbiamo contatti diretti con il Napoli. Abbiamo notato l’interesse di vari club, ma sottolineo di nuovo: Mateta ha un contratto a lungo termine e non è sul mercato. Mi sembra chiaro che rimarrà”.