Italo Cucci:” Anche Giuntoli è responsabile di questo disastro”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Italo Cucci, per commentare il momento del Napoli di Gattuso: “Il Napoli non è il Napoli e sono rimasto allibito nella gara con la Fiorentina. Ci vorrebbe qualche aiuto speciale per venir fuori da questa situazione, mi piacerebbe parlare con il presidente e dargli qualche idea perché è tutto nelle sue mani. Le responsabilità non sono tutte di De Laurentiis: ci sono aspetti contrattuali che derivano da errori del direttore sportivo, i problemi di preparazione riguardano l’allenatore andato e quello che è arrivato.

A Gattuso suggerirei di incontrare il presidente perché ha bisogno di fare il punto della situazione in maniera durissima con De Laurentiis perché lui può risolvere le cose solo fino ad un certo punto, poi ci vuole la mano del padrone”.