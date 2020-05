Cruciani non si smentisce ed applaude i suoi simili

Nelle scorse ore hanno suscitato diverse reazioni le immagini di giovedì sui Navigli di Milano che ritraevano moltissime persone impegnate nell’aperitivo, senza rispettare distante ed in alcuni casi senza indossare le mascherine obbligatorie. Il sindaco Sala aveva tuonato all’indomani dell’accaduto: “Immagini vergognose, se dovessero ripetersi chiuderò i Navigli”.

A commentare l’episodio ai microfoni di Radio24, durante la trasmissione ‘La Zanzara’, è stato anche Giuseppe Cruciani: “Onestamente possiamo dire che sui Navigli non è successo un ca**o?! C’erano delle persone, ma in molti rispettavano le distanze. In ogni caso il vero responsabile della situazione è il Sindaco che avrebbe dovuto prevedere più controlli e non dei cittadini”.