Cronistoria dei capolavori tattici di Gattuso

Gattuso come Guttuso. No prego c’è una bella differenza in tutto. Guttuso era un vero pittore e Gattuso non è un vero allenatore.

Infatti i suoi orrori sono grossollani e speriamo rimediabili.

E’ stato cacciato Ancelotti per non aver dato un gioco alla squadra e di aver messo fuori posizione i giocatori ed è stato preso Gattuso che in carriera mai aveva alzato un trofeo e che aveva allenato solo il Milan in serie A.

Si pensava che con un altro allenatore le cose sarebbero andate bene ma così non è stato. Infatti in 6 partite solo due vittorie e 4 sconfitte.

Un ruolino da retrocessione sicura. Ha vinto solo una volta in campionato per giunta all’ ultimo minuto e per giunta con un auto-goal, e in coppa Italia con due rigori contro.

il Perugia, posizionato male in campionato e che ha esonerato Oddo per riesumare Cosmi.

Si è vinto in coppa Italia senza fare tiri in porta ma con due rigore che Insigne ha avuto il coraggio di segnare.

Le altri restanti partite si è visto un indecoroso Napoli ad eccezione della sfida con la Lazio persa grazie ad una follia di Ospina ed un cattivo intervento di liberare di Di Lorenzo.

L’analisi tattica delle restanti 3 sconfitte hanno un solo colpevole, sportivamente parlando: Ringhio Gattuso.

Nella prima sfida con il Parma si è perso non solo per la sbadataggine di Koulibaly ma anche per un errore di valutazione nei cambi del mister di Corigliano Calabro il cui palmeras è pieno di coppe da giocatore ma non da allenatore.

Ad un certo punto nel tentativo di pareggiare toglie Allan e mette Mertens.

La fortuna vuole che il folletto nativo delle fiandre belghe ma napoletano d’adozione segnasse. Ma la fortuna non durò molto.

La squadra appare squilibrata ed il Napoli subisce un contropiede e in assenza di Allan Zielinski non riesce a fare fallo ed il Napoli subisce il goal decisivo e purtroppo vincente di Gervinho.

Si dirà è la prima partita, non conosce i giocatori e vabbè ci può stare. Nella seconda sfida con il Sassuolo si vince Gattuso, finalmente, capisce che a centrocampo manca un incontrista e mette coma adattatore Elmas.

Si vince grazie al macedone.

Si arriva alla sfida con l’Inter. Il mister tenendo conto della stazza fisica di Di Lorenzo lo posizione su Lukaku che lo sovrasta.

Sarebbe stato più giusto utilizzare Luperto o Manolas sul bronzo di Riace belga.

Il Napoli perde 3-1 e si dice che l’Inter ci ha sovrastato.

Altra follia mettere Allan trequartista con funzioni di centravanti senza tenere conto che Allan è un ruba palloni non un goleador o uno fantasista e che tutto può fare tranne che il trequartista.

Inoltre fa si che Fabian Ruiz deve cantare e portare la croce facendo deprezzare il valore dell’ Iberico.

La cosa giusta sarebbe stata probabilmente posizionare Allan davanti alla difesa con compiti di ruba – palloni e Fabian Ruiz con compiti solo offensivi e non difensivi.

Stesso errore fatto con il Perugia ma la pochezza della suadra umbra lo ha smascherato.

Il capolavoro di Gattuso, e non Guttuso il pittore siciliano dell’arte contemporanea (lui si che ne faceva di capolavori), lo ha compiuto contro il Sassuolo dove ha stravolto il manuale della tattica.

Infatti ha messo un giocatore come Luperto a sinistra e Di Lorenzo centrale e a destra Hysaj. Ecco la genialata di Gattuso.

Inoltre per mezz’ora di gioco non si accorto delle difficoltà oggettive del pugliese quando qualsia si addetto ai lavori e non se ne accorto.

Luperto quando doveva allargare si stringeva e viceversa. Ha sbagliato qualsiasi intervento non collaborando neanche con Insigne e Zielinski.

Ha continuato nell’errore fino a quando il Napoli non ha preso goal. Poi ha cambiato prima mettendo Di Lorenzo a sinistra e poi rimescolando le carte mettendo Hysaj a sinistra denotando una confusione mentale e tattica mai vista con Ancelotti che veniva si anche lui da clamorosi errori d’impostazioni di squadra ma mai di confusione mentale.

E menomale che voleva una squadra pensante. Ma come si può avere una squadra pensante se il proprio mister è in confusione totale.

Altra genialata è stata quella di mettere Allan prima da trequartista e poi da centravanti togliendo un incontrista vicino a Fabian Ruiz che deve cantare e portare la croce.

La ciliegina sulla torta o la pennellata finale del capolavoro tattico è stata la sostituzione di Allan, uscito visibilmente incazzato, con Demme.

Sarebbe stato opportuno sostituire Callejon messo dopo dietro la punta a fare chi sa cosa, e mettere Zielinski al posto del caballero più ingelatinato che triste.

A completare il quadro è stata la conferenza stampa.Dice:” I giocatori hanno deciso di andare in ritiro” Ritiro durato solo il tempo di prendere i loro bagagli forse.

Quindi alla fine è stato preso per i fondelli dagli stessi giocatori. Napoli, sinceramente, si è stufata di queste persone, vuole gente seria che faccia il proprio dovere e non faccia rimpiangere chi veramente ha dato tutto per il Napoli anche sbagliando.

Quindi adesso è giusto porsi una domanda: Ma Gattuso era proprio lui l’allenatore giusto per risalire la china e non farsi ridicolizzare dal mondo intero.

A Barcellona già stanno prenotando i quarti.

Il presidente fa in tempo a raddrizzare la barca esonerando questo personaggietto e chiamare allenatori di spessore umano e tattico eccellenti. Un nome su tutti-Marcello Lippi sicurezza di risalita sicura.

Lo deve fare prima di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere.

Purtroppo la serie B è dietro l’angolo e Napoli e la città di Napoli non può e non deve subire l’onta di una retrocessione in serie B.

Ne vale peri il prestigio e per il nome della città.