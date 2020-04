Crisi economica italiana: Ecco una probabile ricetta

La situazione italiana è drammatica sia dal punto di vista sanitario e anche economico. Se sull’aspetto sanitario gli ultimi dati fanno sperare in un calo lieve della pandemia preoccupa l’aspetto economico di un paese che già era sul lastrico e che la pandemia ha messo in ginocchio completamente. Pero’ gli italiani come i gatti hanno i sette spiriti e si sapranno riprendere. Una ricetta per la ripresa potrebbe essere questa. Bisognerebbe fare un gran debito con la BCE( Banca Centrale Europea) per avere maggiore liquidità. Liquidità che dovrebbe servire a far ripartire le industrie che hanno sospeso le loro attività causa il diffondersi della pandemia e poi detassare i proprietari delle attività private e dargli liquidità. In secundis non si dovrebbero fare pagare tasse ai veri bisognosi e i per fare ciò ci vorrebbe una grossa attività di controllo da parte delle istituzioni e della Guardia di Finanza. Sarà pure un discorso da comunista ,senza offesa al vecchio e caro PCI e ai suoi seguaci ma è giusto in questo drammatico momento che chi è benestante paghi e chi è povero abbia la possibilità di riprendersi .