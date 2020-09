Secondo il giornalista di calciomercato .It Vincenzo Credendomi sarebbe ad una svolta la trattativa che dovrebbe portare Koulibaly al City. Ecco le sue parole a Canale 21 nella trasmissione “Tutti in ritiro” . Il Napoli sta per cedere Koulibaly .A Milano ci dovrebbe essere ad ore un nuovo incontro tra i dirigenti del Napoli e quelli del City. Argomenti importante è Koulibaly Ci saranno a breve dei sviluppi.”