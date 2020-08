Costacurta:” Per Gattuso è il momento migliore per incontrare il Barca”

Costacurta a Sky speciale Champions: Penso che per il Napoli è Gattuso è il migliore momento per affrontare il Barca. Conoscendo Ringhio ha inculcato nella mente dei giocatori la consapevolezza di sconfiggere la squadra di Setien. Tuttavia entrare in quello stadio fa tremare i polsi. Nella partita d’andata la pressione è stata fondamentale. Poi hanno la tecnica per fare ciò Ecco prendere d’esempio la partita d’andata può essere importante”