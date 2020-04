Corriere :”Ecco le date della Fase 2 “

Sul Corriere di oggi sono riportate le tappe salienti che dovranno caratterizzare la fase 2 . Fase in cui ci dovrà essere la ripresa dell’Italia Ripresa che deve avvenire obbligatoriamente nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale.

Sono quatto le date chiave perla fase 2. Quattro lunedì che scandiscono le ripartenze dopo il lockdown. C’è chi vorrebbe accelerare, chi frena. Ma alla fine il governo ha fissato il calendario per le aperture di aziende e negozi, dal 4 maggio a fine mese, Tutto dipenderà comunque dalla curva di contagi. Se l’indice R0 dovesse ricominciare a salire il programma potrebbe subire un rallentamento. Per ora a Palazzo Chigi arrivano pressioni fortissime dalle categorie produttive. Tutte le associazioni nazionali che rappresentano la filiera delle costruzioni, oltre 600 mila aziende e 2 milioni di occupati, dicono di essere «pronte a ripartire». Lo stesso pressing arriva dalle imprese che producono materiali da costruzione, arredamento e finitura. I sindacati fanno resistenza e, sospettano nel Pd, «il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, non vuole litigare con Cgil, Cisl e Uil». A preoccupare il governo sono le decisioni dei governatori sul fronte sanitario. In particolare, la diminuzione del numero di posti letto in terapia intensiva: dai 9.463 del 13 aprile agli 8.840 del 22 aprile, con una perdita di 250 posti per la sola Lombardia, in gran parte nelle strutture private

Ecco in sintesi il calendario della ripresa italiana

27 aprile: macchine per l’agricoltura A fine mese ripartiranno le fabbriche di macchine industriali per l’agricoltura e la silvicoltura. C’è una richiesta anche per i cantieri nautici

4 maggio: cantieri e manifatturiero Salvo cambi di rotta imprevisti, per i primi giorni di maggio sarà possibile riaprire i cantieri edili insieme all’ industria tessile e della moda. Ripartirà anche il Lotto

11 maggio: scarpe e abbigliamento A metà maggio sarà la volta dei negozi di abbigliamento e di calzature. Ma potranno riaprire anche le altre tipologie di commercio

18 maggio: bar e ristoranti Ultime attività a poter rialzare le serrande saranno bar, ristoranti e parrucchieri, dove sono determinanti le distanze di sicurezza tra clienti