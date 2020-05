Corriere dello Sport:”Un gesto d’amore verso Napoli di Lapo”

Un gesto d’amore nei confronti di Napoli, nonostante i colori della sua squadra del cuore siano quelli bianconeri. Lapo Elkann non ha mai nascosto la sua passione per la città, né tanto meno per la squadra, tanto che in passato ha ammesso di considerarla seconda in ordine di preferenza dopo la Juve. Ora è arrivata l’ennesima conferma di quanto affetto provi l’imprenditore che porta avanti la dinastia della famiglia Agnelli. Sul suo profilo Twitter, infatti, ha pubblicato la fotografia di una pizza, con allegato un messaggio: “Amo Napoli, la sua gente e i suoi colori: con Fondazione LAPS abbiamo donato 6 mila pizze destinate alle famiglie in difficoltà“. Così ha dato una mano a chi ne ha bisogno attraverso la LAPS Foundation, cioè la sua associazione di beneficenza che già si è messa in luce con molte altre iniziative nel corso di questa pandemia.