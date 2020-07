Corriere dello Sport:”Napoli primavera salvo.Ecco perchè!”

Il campionato Primavera è fermo da tempo e non è ripartito dopo la pandemia. Il Napoli temeva la retrocessione essendo nei bassifondi della classifica, ma questa ipotesi è stata scongiurata. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che con l’algoritmo non ci saranno retrocessioni e il prossimo campionato sarà a 18 squadre: salve, in questo caso, sia il Napoli che il Chievo.