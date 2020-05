Corriere dello Sport:”Il Napoli ha già l’erede di Milik”

Il Napoli si prepara all’eventuale addio di Arek Milik e lo fa sondando il terreno. Tra i tanti attaccanti corteggiati ce n’è uno che ha convinto da mesi la dirigenza: si tratta di Sardar Azmoun, iraniano, 25 anni, dello Zenit. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la società azzurra lo ha avvicinato già lo scorso inverno per capire l’effetto che gli fa un eventuale trasferimento: per ora non c’è posto per lui, essendo extracomunitario, ma da qui ai prossimi mesi tante cose potrebbero cambiare e una casella si potrà anche liberare.