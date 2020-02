Corriere dello Sport:”Ecco le richieste di Mertens per rinnovare”

Dries Mertens e il Napoli, fine della storia? Non ancora, perché il club azzurro ci sta provando a rinnovare il contratto del belga, in scadenza il prossimo giugno, ma il futuro del giocatore è ancora più in bilico. Aurelio De Laurentiis ha offerto all’ex PSV un prolungamento biennale, fino a giugno 2022, allo stesso stipendio attuale di 4,2 milioni di euro a stagione. Ma ‘Ciro’, come lo chiamano i napoletani, vorrebbe altri tre anni di contratto, ma soprattutto un progetto che gli permetta di competere ancora ad alti livelli.