Corriere dello Sport:”A Milano si grida già alla vittoria”

Beh! È quasi fatta“: inizia così un post su Facebook del direttore sanitario del Policlinico di Milano, Basilio Tiso, in cui ringrazia tutti coloro che si sono impegnati per affrontare l’emergenza Covid-19. “Da 350 letti per malati di coronavirus siamo scesi ad un centinaio. Il Policlinico e la Mangiagalli – ha spiegato – stanno tornando alla normalità. State piano piano tornando nei vostri reparti a riprendere la vita lavorativa consueta. Questa esperienza vi ha segnato profondamente e la ricorderete per sempre. Come ha segnato anche me a pochi mesi dalla pensione. Grazie a tutti“.milani