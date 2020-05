Corriere dello Sport:” Tutti cercano Ciruzzo o napulitano”

Dice trentatré: e lo fa con quello sguardo un po’ scugnizzo, che si porta dentro dalla nascita, «casualmente» avvenuta a Lovanio, perché quelli come Mertens hanno dentro di sé qualcosa di tipicamente napoletano. Trentatré anni e non sentirli – e ci mancherebbe – in una vita calcistica che è divisa in due, c’è un prima e c’è un dopo, c’è un esterno (un’ala, come si diceva una volta) e poi c’è un centravanti. Però trentatré anni che si festeggeranno sottovoce, perché non è il tempo giusto per lasciarsi andare come sarebbe giusto per un uomo un po’ ragazzo, e anche perché c’è un velo di mistero da squarciare, ed ancora non c’è stata l’occasione per farlo. […]