Corriere dello Sport:” Ora il governo è spaccato sul destino della serie A”

Il calcio divide il governo. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha prefigurato apertamente lo stop definitivo al campionato mentre il ministro per gli affari regionali Boccia ha parlato con i governatori avanzando la necessità di correggere la problematica sugli allenamenti, dopo le parole di Lotito (“perché un giocatore di uno sport individuale può allenarsi nei centri sportivi e uno degli sport di squadra no? Troveremo Immobile e Dzeko a Villa Borghese ed Insigne sul lungomare: è assurdo”) e quelle di Bonaccini dell’Emilia Romagna sul rischio di assembramenti di tifosi per gli allenamenti al parco dei giocatori. Fonti vicine a ministri di area Pd – scrive il Corriere dello Sport. – fanno sapere che le ultime uscite televisive del ministro Spadafora contro il calcio non sono piaciute. Neppure Conte è soddisfatto, anche perché lui aveva usato parole decisamente più rassicuranti sul calcio