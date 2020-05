Corriere dello Sport:” Oggi inizia la fase 2 del Napoli”

Oggi comincia la Fase 2 del Napoli, che da stamattina seguirà i protocolli per avvicinarsi al centro tecnico di Castel Volturno, già sanificato. Tamponi a domicilio per tutti. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che giovedì ci sarà un altro tampone per la squadra, che si sottoporrà agli esami sierologici e da venerdì comincerà ad allenarsi. Il training center ha tre campi, ci saranno gruppi di 4 sui tre campi e poi si alterneranno nel secondo turno. Si partirà al mattino. Le sedute saranno gestite da Gattuso e il suo staff, pronto lavoro aerobico ma anche tecnica col pallone.