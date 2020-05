Corriere dello Sport:” Mertens-Inter è fatta, o quasi!”

Lautaro Martinez ha scelto il Barcellona e l’affare difficilmente sfumerà, così l’Inter ha bisogno di un altro attaccante. Il nome caldo è quello di Dries Mertens. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che, stando ai rumors, ci sarebbe già intesa per il contratto, con stipendio da 4,5 milioni a stagione, mancherebbero solo alcuni dettagli da raggiungere, come l’intesa per il premio alla firma e altri bonus da aggiungere. Ma i discorsi sono già avanzati. L’Inter, col giocatore in scadenza, aveva fiutato l’affare già mesi fa, ora è tornato alla carica. Ma anche il Napoli non ha perso le speranze.