Corriere dello Sport:” Inizia la fase tampone al Napoli”

Il Napoli inizia la ripresa delle operazioni e si prepara per tornare ad allenarsi nella giornata di giovedì o venerdì a Castel Volturno. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come tra oggi e domani i calciatori effettueranno il tampone per Covid-19 (per due volte nel giro di 48 ore) oltre ai test sierologici.

Per quanto riguarda invece il ritorno agli allenamenti ci sarà questo tipo di strutturazione: visite mediche; lavoro su tre campi a gruppi di 4 con 2/3 turni; materiale tecnico spedito a domicilio e ognuno raggiungerà centro sportivo da solo e già pronto per l’allenamento; lavoro aerobico e tecnico; doccia a casa