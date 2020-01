Corriere dello Sport:” Il Napoli ha il Romano 2.0″

A un certo punto, ed era appena cominciata Napoli-Lazio, il San Paolo si è riempito: c’era un buco là in mezzo, dove sembrava s’andasse a posare lo sguardo di chiunque, affinché si costruisse un rimpianto. E’ una vecchia storia, va avanti dagli anni ‘80, da quando Pierpaolo Marino andò a scovare Ciccio Romano nella Triestina; e poi è capitato ancora, per esempio nel 2014, e quella volta l’intuizione fu di Bigon, che strappò al Verona Jorginho. Il regista è uno stato d’animo, un propellente: seduce e placa il disordine che è in chiunque, doma quella sete di equilibrio che in genere non rientra tra le dinamiche del calcio, dominato dal fast food del mercato e dal «tutto e subito» del campo. CHE NUMERI. 4-3-3, mica è uno schema, è una languida ossessione collettiva di una Napoli che non è mai uscita compitamente dal «Sarrismo»: ma per applicare quel modello accattivante, diamine, non poteva che esserci una figura chiave, centrale, varia, dinamica o anche estrosa, scolastica o fantasiosa, perché sia chiaro che nessuno somiglia a un altro. Il centrocampista si è subito inserito nel gioco con grande personalità allineati nella fase di possesso, che però al tedesco di Calabria è piaciuta assai, perché lui è riuscito ad infilaci dentro settantuno passaggi, il più intraprendente della propria squadra, «oscurato» solo da Acerbis, che è arrivato a settantadue