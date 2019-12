Corriere dello Sport:” Iachini vuole suonare a Firenze la musica di Zazza”

Ultime sul mercato della Fiorentina in attacco. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio punta forte su Simone Zaza: come spiega il quotidiano, l’attaccante vorrebbe fare 4-5 mesi a tutto gas per rilanciarsi anche in chiave Euro2020 e non avrebbe problemi di inserimento. Il passaggio alla Fiorentina pare trovare il gradimento del diretto interessato oltretutto. Restano indietro le candidature di altre tre punte, ovvero Nikola Kalinic (il cui rendimento a Roma è stato pessimo), Gianluca Scamacca e Patrick Cutrone.iaa