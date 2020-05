Corriere dello Sport:” I dettagli della fase 2 del Napoli!”

In giornata arriveranno i risultati dei tamponi effettuati giovedì. Non appena il quadro sarà completo – scrive quest’oggi il Corriere dello Sport – si potrà ufficializzare che stanno tutti bene e nella chat si procederà ad informare i 26 calciatori che si ricomincia domani a Castel Volturno. Era già tutto pronto per stamattina, ma solo domani la giornata avrà dentro di sé il vago sapore di calcio. Ci saranno due turni di allenamento: il primo alle 11 ed il secondo alle 14: i giocatori arriveranno già in tuta e lo staff di Gattuso spiegherà come affrontare quell’ora di preparazione sui 3 campi del centro. Le bottiglie saranno personalizzate, ci sarà forse un magazziniere, sicuramente il medico sociale, il dottor Canonico, e nessun dirigente. Poche figure, tutte a quattro metri di distanza, uffici chiusi e spogliatoi inaccessibili.