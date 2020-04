Corriere dello Sport:” Ecco l’ultimo regalo di Ancelotti”

Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti hanno già avuto modo di dialogare tra loro, di svariati argomenti, tra cui anche del futuro di Allan e Hirvig Lozano. Il centrocampista brasiliano continua a piacere al manager dell’Everton, al pari dell’attaccante messicano, due perni per il gioco volto ad allargare il campo e sfruttare gli spazi dell’ex tecnico azzurro.

UN EX JUVE COME CONTROPARTITA? – Come contropartita tecnica da Liverpool potrebbe arrivare Moise Kean, che all’Everton non s’è ambientato al meglio. per un affare che complessivamente muoverebbe calciatori per 150 milioni di euro (il valore sommato di Allan, Lozano e Kean). A riportarlo è il Corriere dello Sport.