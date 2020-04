Corriere dello Sport:” Ecco gli ordini della società”

Il calcio non è ripartito, il mercato è distante, eppure Gattuso – che difficilmente non sarà confermato sulla panchina del Napoli – ha già individuato gli imprescindibili per il futuro, i calciatori ai quali non rinuncerebbe, i pilastri della sua squadra non appena si potrà ricominciare: si tratta di Fabian Ruiz e Zielinski in mediana e di Mertens e Insigne in attacco. Koulibaly potrebbe essere l’unico big per il quale l’allenatore, pur stimandolo, potrebbe chiudere un occhio, ma solo se ci fosse l’affare. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.