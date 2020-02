Corriere dello Sport:” Ecco Demme, il normalizzatore”

Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport di oggi mette in evidenza la figura di Diego Demme nuovo idolo della folla azzurra. Ecco cosa scrive:

“II normalizzatore fa cose normali anche quando non indossa la maglia numero 5 azzurra (che poi è la metà del 10 di un altro Diego, quello a cui deve il suo nome). Del tipo: una pizza, quando capita, e soprattutto una passeggiata con la signora Alina e il suo cane. Un boxer. Sì, incrociare Diego Demme a spasso per le vie del centro non è raro, anzi, e ogni volta a colpire è sempre lo stesso aspetto: una persona assolutamente normale che proprio in virtù di questa dote, e di una personalità che non ha bisogno di fronzoli e stravaganze varie, è in grado di cogliere nel segno. Un destino, evidentemente: anche in campo va così. Perfettamente così: lui è uno dei totem, anzi forse è il cardine principale della rivoluzione del Napoli. Della rinascita: ordine, semplicità, carattere. E il primo gol, lunedì con la Samp: ogni tanto gli straordinari servono. Soprattutto se arrivano al momento giusto