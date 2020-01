Corriere dello Sport:” Ecco come se la giocano Napoli e Lazio”

Il Corriere dello Sport propone le probabili formazioni di Napoli e Lazio.Sfida di coppa Italia che vale l’acceso alle semifinali di coppa Italia Ecco come se la giocano i due allenatori.Il Napoli partirà probabilmente con questi undici. In porta confermato Ospina, sta distruggendo Meret. In difesa da destra verso sinistra giocheranno Di Lorenzo, Manolas, Luperto( lo avesse fatto con la Fiorentina, forse….),Mario Rui. A centrocampo previsto forse l’impiego di Lobotka e Demme e di Zielinski. In attacco Lozano, Milik ed Insigne. La Lazio giocheranno: In porta Strakoschia. La difesa a tre della Lazio saranno Bastos, Luis Felipe , Acerbi. Il centrocampo sarà composto da due ali e tre centrocampisti.Da destra verso sinistra giocheranno: Lazzaro, Milinkovic Savic. Lucs Leiva, Parolo e Lulic. In attacco Caicedo farà coppia con Immobile da cui bisogna stare attenti. La sfida sarà arbitrata da Massa.