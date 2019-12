Corriere dello Sport:” Ecco chi è Lobotka”

Il Napoli sembrerebbe davvero ad un passo da Stanislav Lobotka, il prossimo vertice basso del centrocampo di Gennaro Gattuso. L’edizione online del Corriere dello Sport ha presentato il giocatore: “Lobotka ha le capacità per riempire quel vuoto lasciato da Jorginho e Diawara nel centrocampo a tre che Gattuso ha in mente di proporre nella seconda parte di stagione: non è altissimo, ma ha struttura fisica e gamba, ha tanta corsa uno spiccato senso geometrico e la capacità di far girare la squadra. Tutto quello che serve al Napoli per completare il reparto che in questa prima parte di stagione è stato il vero punto debole”.