Corriere dello Sport:” E ora le TV cercano un accordo”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda che oggi si discuterà in Assemblea anche di diritti televisivi. Una questione che terrà banco: Sky, Dazn e Img hanno chiesto una dilazione per il pagamento dell’ultima rata in scadenza ai primi di maggio. Una proroga che dovrebbe essere accolta ma limitata, da capire se e quando ricomincerà il campionato. Le tv insistono per lo sconto a prescindere, una richiesta che dovrebbe essere accettata in ogni caso.