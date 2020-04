Corriere dello Sport :”E’ giallo sul like di Mertens”

“Possibile che De Laurentiis compri la sua maglia e non gli rinnovi il contratto?”. A questo post social, ieri, Dries Mertens aveva risposto con un like, un cuoricino. Poi, però, lo ha rimosso. Lo riporta il Corriere dello Sport raccontando dei dubbi del belga: il calciatore è al centro del suo futuro, da una parte l’offerta del Napoli e dall’altra quella del Chelsea, club che ha scavalcato la concorrenza e ora è in prima fila per duellare con la società azzurra per il sì di ‘Ciro’ che ancora riflette.