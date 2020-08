Corriere dello Sport:” E’ già canta-Napoli per Osimhen!”

Si canta già nel ritiro del Napoli. A fare da Showman è il nigeriano Osimhen, speriamo che lo faccia in campo, che già si sottopone alla prova del canto. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.it

Non poteva mancare il consueto rito di iniziazione in casa Napoli per l’ultimo arrivato, e Victor Osimhen non si è potuto certo tirare indietro. In hotel dal ritiro di Castel di Sangro il nuovo acquisto di De Laurentiis ha scelto di esibirsi con una bottiglia in mano come microfono, sopra una sedia, cantando la sua canzone preferita per presentarsi ai nuovi compagni. Grande successo che Malcuit ha subito voluto testimoniare sul suo profilo Instagram.