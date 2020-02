Corriere dello Sport:” E’ febbre azzurra per domenica”

E’ ritornato l’entusiasmo tra i napoletani.Lo dimostra le numerosi vendite dei biglietti per la sfida con il Lecce La notizia la riporta il Corriere dello Sport di oggi

Ed è subito San Paolo. Anzi, quasi, perché fra la magica notte dello sgambetto alla Vecchia Signora e il Lecce (domenica, ore 15) s’era frapposta la Samp a Marassi. Un successo anche lì. Arrivano i salentini e vale la pena approfi ttarne, visto che poi – calendario alla mano – ce ne saranno tre fuori (Inter di Coppa, Cagliari e Brescia in campionato, rispettivamente 12, 16 e 21 febbraio) a precedere l’atteso big event stagionale: il Napoli-Barcellona di Champions di martedì 25 febbraio, inevitabile e costante oggetto di pensieri e desideri, innegabilmente tutta un’altra storia. Occasione da non perdere dunque la prossima, tenuto conto delle ritrovate condizioni a favore: partendo da un trittico di vittorie e una classifi ca ben più confacente, da un Napoli fi nalmente guardabile e godibile e anche (aspetto per nulla trascurabile) dal ritorno di quel tifo organizzato che molto ha giovato alle recentissime fortune azzurre (leggasi ancora Juve). PRESUPPOSTI. Ed è proprio da quel “sapore” speciale risalente alla notte di domenica 26 gennaio che si ripartirà fra le mura amiche, provando a non spezzare la fresca suite di vittorie. Con la consapevolezza che una nuova aff ermazione potrebbe abbreviare ancor più la strada per l’Europa. I presupposti per arrivare a grandi numeri in fatto di presenze ci sarebbero tutti: dall’entusiasmo ritrovato (appunto), all’unico appuntamento previsto a Fuorigrotta nel giro dei prossimi venti giorni, alla collocazione domenicale nonché pomeridiana che molto potrebbe agevolare.