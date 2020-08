Corriere dello Sport:” E’ Fanta-Insigne!”

Inizia la nuova stagione del Napoli con il raduno di ieri al San Paolo. Il Corriere dello Sport apre in prima pagina nell’edizione della Campania di oggi con il capitano del Napoli: “Ambizione, maturità e la stima di Gattuso: Lorenzo vuole regalarsi la Supercoppa e il ritorno del Napoli tra le prime 4“. Di spalla spazio al mercato azzurro: “Zieliski firma fino al 2024. C’è Sokratis per la difesa”. A centro pagina invece l’allarme per l’aumento dei contagi da Covid a meno di un mese dell’inzio del nuovo campionato di serie A: “Il Calcio trema“.