Corriere dello Sport:” Domani inizia la stagione 2020-21.Il programma”

Tutto pronto per il ritorno agli allenamenti. Domani alle 16 è fissato l’appuntamento al San Paolo per procedere ai tamponi ed il test sierologico. Poi – scrive il Corriere dello Sport – un salto in albergo, a Palazzo Caracciolo, prenotato di slancio dopo aver scoperto che nell’albergo destinato ad accogliere gli azzurri c’è un focolaio Covid. Novità intanto nello staff di Gattuso: saluta il preparatore dei portieri Alessandro Nista dopo cinque anni mentre resterà Perrone che condividerà il ruolo con Valerio Fiori che entrerà nello staff e tornerà ad affiancare Gattuso dopo il biennio al Milan.