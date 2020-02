Corriere dello Sport:” Demme, il nuovo Ringhio”

Mandarini sulle pagine interne del Corriere dello Sport stadio di oggi paragone il neo acquisto Demme a Gattuso. Ecco cosa scrive

Allora, l’altro Diego: Demme, certo, il tedesco di origini calabresi che è nato e cresciuto nel mito degli azzurri. Proprio così: suo padre Vincenzo adorava Maradona e ha preteso di chiamare così anche suo figlio; ma soprattutto finora non s’è perso una sola partita né in casa, né in trasferta. Diego, tra l’altro, il Napoli l’ha voluto a ogni costo: il suo grande estimatore Gattuso lo ha chiamato e lui ha risposto al volo lasciando il Lipsia, di cui era il capitano, al primo posto della Bundesliga. Un’autentica scelta di cuore, romantica e da applausi, ma anche di testa: d’accordo la crisi e le enormi diffi coltà dell’epoca, ma tutto sommato Demme ha coronato un sogno e sposato un progetto ambizioso da anni.