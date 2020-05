Corriere dello Sport:” Dela vuole fare un super regalo a Dries!”

Il Napoli ha fatto le sue mosse, De Laurentiis ha proposto la sua offerta, ora aspetta la risposta di Dries Mertens. Il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola considera ‘incedente’ per l’età – 33 oggi – l’offerta al belga dello scorso 1 marzo: biennale a 4,5 milioni a stagione più bonus e 2 milioni alla firma, per un totale di 12 netti. Ad insidiare il Napoli ci sono l’Inter e sopratutto il Chelsea, che offre un contratto simile. Mertens potrebbe essere tentato da un’esperienza in Premier League, certo, ma al momento la sua priorità resta il Napoli, ovvero casa sua. Giorni di attese e presto anche di risposte. De Laurentiis vuole semplicemente ascoltare o leggere un sì.