Corriere dello Sport:” DeLa blinda un top -player”

Il Napoli ha blindato Fabian Ruiz, lo considera perno fondamentale del centrocampo, per questo respingerà ogni assalto sul mercato. Anzi: partirà da una base d’asta altissima pari a cento milioni di euro. Lo riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola. Ma la volontà è quella del rinnovo per stare al sicuro: oltre all’aumento d’ingaggio, meritato, il Napoli vorrebbe proporre al calciatore una clausola da 120 milioni, un modo per blindarlo sul serio, al riparo da eventuali club pronti a corteggiarlo. Ci sono tre big europee: Barcellona, Real Madrid e Manchester City