Corriere dello Sport:” Dalle donne una speranza alla lotta al CV19″

Ormoni femminili sugli uomini come arma contro il Coronavirus: è l’ipotesi che stanno verificando alcuni medici americani in un paio di esperimenti clinici a New York e a Los Angeles. Lo scrive il New York Times. L’ipotesi parte dalla constatazione che le donne, che si tratti della Cina, dell’Italia o degli Usa, hanno meno probabilità di ammalarsi gravemente e più probabilità di sopravvivere. Ci si è chiesti quindi se gli ormoni prodotti in maggiore quantità dal sesso femminile possano essere efficaci. La scorsa settimana alcuni dottori della Renaissance School of Medicine alla Stony Brook University di Long Island hanno cominciato a trattare pazienti con estrogeni nella speranza di rafforzare il loro sistema immunitario. I risultati preliminari saranno disponibili in alcuni mesi. La prossima settimana invece alcuni loro colleghi a Los Angeles cominceranno a curare dei malati con un altro ormone predominante nelle donne, il progesterone, che ha proprietà anti infiammatorie e può prevenire dannose iperreazioni del sistema immunitario.corion