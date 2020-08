Corriere dello Sport:” Boga al Napoli è quasi fatta!”

Jeremie Boga si avvicina al Napoli. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano fa sapere che l’esterno potrebbe trasferirsi in azzurro per circa 25 milioni di euro più il cartellino di Gennaro Tutino al Sassuolo. L’attaccante, che in questo momento si trova in ritiro, è gradito a De Zerbi ed è stato dunque individuato come alternativa per sbloccare l’affare coi nero-verdi.