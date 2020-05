Corriere dello Sport:” Arrivati a casa azzurra i primi pacchi!”

I primi allenamenti individuali sui tre campi di casa azzurri, a mini gruppi di quattro e in due o addirittura tre turni per rispettare le distanze ed evitare assembramenti, non andranno in scena prima di sabato o domenica: l’idea iniziale era di cominciare già domani, sì, ma ovviamente il progetto è sempre stato strettamente condizionato dai tempi di effettuazione ed elaborazione dei tamponi. I giocatori, nel frattempo hanno già ricevuto i kit di lavoro a domicilio, considerando che dovranno vestirsi in casa, e ieri al centro sportivo di Castel Volturno è stata anche eseguita una sanifi cazione sotto gli occhi del vicepresidente, Edo De Laurentiis.