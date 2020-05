Corriere dello Sport:” Altri sintomi per la diagnosi di CV19″

Non soltanto problemi respiratori, spesso sotto forma di polmonite, tosse e febbre: da uno studio su 375 persone con diagnosi da Coronavirus, infatti, il British Journal of Dermatology ha pubblicato un articolo in cui afferma di aver individuato cinque nuove sintomatologie derivanti dal contagio da Covid-19, tutte d’interessamento cutaneo.

Eruzioni cutanee simili a geloni

È la sintomatologia più nota fra le cinque scoperte, riscontrata nel 19% dei casi: ha interessato anche i pazienti giovani ed è spesso legata a prognosi non estremamente gravi. Interessa mani e piedi.

Eruzioni vescicolari

Sono state osservate nel 9% dei casi e sono legate ad una gravità intermedia: sono frequenti in pazienti di età media e si presentano sotto forma di piccole lesioni (vescicole monomorfe), che anticipano spesso i sintomi più comuni come tosse e febbre.

Lesioni pruriginose

Sono state registrate nel 19% dei casi ed interessano soprattutto il tronco, ma possono estendersi su tutto il corpo. Producono un’intensa sensazione di prurito e sono state riscontrate nei pazienti più gravi, in contemporanea con la comparsa dei sintomi più comuni.

Eruzioni maculo-papulari

Sono le più frequenti (47% dei casi) e sono state riscontrate in pressoché tutti i pazienti più gravi. I disagi arrecati sono in linea con quelli di altre infezioni virali.

Livedo-reticolare o necrosi dìa ostruzione vascolare

Questi sintomi sono stati trovati nel 6% dei casi e sono spesso legati ai pazienti più gravi: in questo gruppo è stata registrata una mortalità del 10%. Si presentano come un’affezione della pelle caratterizzata da chiazze a rete.