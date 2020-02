Corriere dello Sport:” A Napoli vige il regime del generale Gattuso”

Seduto sulla panchina, nel freddo anestetizzante di Castel Volturno, in quel fi lo di malinconia che avvolge, Rino Gattuso divide se stesso in due e tra l’allenatore e lo psicologo deve scegliere quale ruolo recitare. C’è una squadra che s’è persa nelle tenebre d’una notte, quella del 5 novembre, e gli «ammutinati» che ne «hanno fatto di danni» (Insigne dixit) sono prigionieri di se stessi, d’immagini che si replicano all’infinito e si trasformano un boomerang. Serve una scossa, che sia dialettica ancora prima che tecnica, perché a quel Napoli c’è poco da insegnare: «Questa è una squadra di qualità come poche». Quando Napoli – Fiorentina è appena finita, e una notte (quasi) intera se ne è andata a disquisire sui motivi d’una resa netta, dolorosa, Gattuso interviene, sceglie il dialogo, si sistema al centro dei problemi e li spazza via, consapevole d’una crisi ch’è ormai è di tutti, è anche la sua, e che non esistono terapie, se non la chiarezza, un’analisi seria, severa, rigorosa che eviti i compromessi e diventi un patto da assecondare attraverso un «codice»: c’è ancora un girone di campionato – diciotto giornate, che rappresentano un’àncora alla quale aggrapparsi – e poi verranno la coppa Italia e, assai più in là, la Champions League la seduzione del Barcellona.