Corriere dello Sport:” A Napoli va in scena il caso Allan.”

C’è un caso Allan nel Napoli.Lo riporta anche il Corriere dello Sport di oggi

“In realtà, è da quel giorno che la vita gli è rivoltata contro, e lui qualcosa di suo ci ha messo: a novembre, nella notte dell’ammutinamento, entrò in conflitto dialettico con Eduardo De Laurentiis e finì per ritrovarsi come capo di una ribellione che invece apparteneva a tanti. Ha vissuto per un po’ nell’ inferno, gli hanno rubato in casa e la moglie, spaventata, è andata in Brasile, dove partorirà: ma Allan (ovviamente) è a Napoli, e lo ha fatto notare a Mertens l’altro giorno, in un confronto acceso ma rispettoso su ruoli e responsabilità d’un calciatore. RINNOVO. Sembrerà un paradosso, ma non lo è: c’è una volontà precisa di re stare a Napoli, perlomeno di rinnovare, poi si vedrà cosa deciderà il destino (e il mercato). Trattativa avviata, ripetuti appuntamenti con il proprio management, una distanza che sembra impalpabile: in casi del genere, dicono gli esperti, si fa. Però scorrendo questo album dei ricordi, e viaggiando nel tempo, l’ultimo Allan è diverso dal suo predecessore, ha pagato la fatica della Coppa America, ha giocato (e con dedizione) dopo appena due settimane di allenamenti, non ha praticamente fatto una preparazione, s’è portato (forse) anche dentro quella umanissima malinconia che può afferrarti nel momento in cui cominci ad essere consapevole che quel tram laggiù in fondo probabilmente non passa più.”