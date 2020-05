Corriere della Sera:”Ecco le novità a partire dal 18 maggio”

Il Corriere della Sera di oggi riporta alcune novità che si potrebbero verificare dal 18 maggio in poi.

“Obbligo di autocertificazione solo per andare fuori regione L’orientamento del governo Conte è quello di cambiare l’obbligatorietà dell’autocertificazione. Da lunedì 18 maggio, il modulo sarà necessario solo per andare fuori dalla propria regione di residenza. Uno spostamento che rimarrà consentito per tre motivi: «lavoro, stato di necessità e salute». Non viene ancora consentita la visita ai congiunti fuori regione Seconde case, sì al soggiorno entro i confini regionali Sarà consentito ai cittadini di spostarsi nelle seconde case ed eventualmente anche di soggiornarci a patto, però, che si trovino nella regione di propria residenza. Rimane, invece, sempre in vigore il divieto di raggiungere le seconde case che si trovano fuori regione. L’unica eccezione è che si comprovino motivi di urgenza legati, per esempio, alla necessità di manutenzione Incontri anche con gli amici (distanziati e con mascherina) Oltre ai congiunti, da lunedì sarà possibile anche incontrare i propri amici. Non dovrebbero essere definite dal governo limitazioni sul numero di persone. Ma si dovrà, comunque, rispettare la distanza di sicurezza e, quando questo non è possibile, occorrerà indossare la mascherina. Quest’ultima raccomandazione sarà valida in maniera particolare per i ragazzi.